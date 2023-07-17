وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي بالعام الهجري الجديد

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.. جاء بها:

يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 هــ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات.

وكـل عام وفضيلتكم بخــير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

كما بعث برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف.. جاء بها:

يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكـل عام وأنتم بخـير

وبعث برقية تهنئة للدكتور شوقي علام - مفتى جمهـورية مصر العربية.. بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.. جاء بها:

يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات.

وكل عام وأنتم بخـير