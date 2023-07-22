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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بعدم قطع الكهرباء أثناء مباراة المصرى وسيراميكا

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قيادات ومسئولي قطاع الكهرباء بالمحافظة بالحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد، أثناء بث لقاء المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة المقرر إقامته الليلة فضائيًا.

وطلب المحافظ تأجيل جميع خطط تخفيف الأحمال ومناورات القطع والتقنين أثناء اللقاء، لتتاح الفرصة أمام مواطني المحافظة لمتابعة وقائعه.

جاء تحرك المحافظ في هذا الشأن استجابة لمطالب المواطنين لمتابعة فريقهم أثناء المواجهة المصيرية المرتقبة.

استجابة لمطالب المواطنين إتاحة الفرصة التيار الكهربائي استجابة لمطالب التى

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