الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: ارتفاع مشتركى الهاتف الأرضى إلى 12.21 مليون مشترك فى أبريل

الهاتف الأرضي
الهاتف الأرضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن ارتفاع عدد مشتركي الهاتف الثابت "الأرضي" إلى 12.21 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 11.54 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة تجاوزت 9.67 مليون مشترك خلال عام، وبمعدل نمو سنوي 5.78% وشهري 4.56%، بعد أن سجل في مارس السابق عليه نحو 11.68 مليون مشترك.

 

ونفذت وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات خطة لمد وتوصيل كابلات الألياف الضوئية الفايبر، وتحديث الشبكة الأرضية والسنترالات، ونشر كبائن MSAn في محافظات مصر، بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه بهدف إتاحة خدمات الاتصالات الأرضية لنحو 70 مليون مواطن.

وأكد التقرير- حصلت الدستور علي نسخه منه- أن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 21.24 مليون خط أرضي بنهاية مارس الجاري، مقارنة بنحو 22.94 مليون عميل عن نفس الفترة العام الماضي، بمعدل تراجع سنوي بلغ 7.42 %.

 

 

في حين سجل عدد السنترالات نحو 1556 سنترالًا بنهاية مارس الماضي بمعدل نمو سنوي 1.57% منها 1072 سنترالًا في الريف، وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.02% بنهاية الربع الأول للعام الجاري، مقارنة بنحو 10.73% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 0.29%، وبتراجع شهر بلغ 5.81% بعد أن سجل في فبراير السابق عليه نحو 11.7%.

وأوضح التقرير أن عدد المشتركين بالتليفون الثابت المنزلي سجل 90%، تلاه المشتركون من القطاع التجاري بنحو 8%، والقطاع الحكومي 2%.

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