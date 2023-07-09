قيمة مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومي 2023/2024 والفئات المستثناة

حددت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023- 2024، في خطاب موجه منها إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة، كما حددت الفئات المعفاة من سداد مصروفات المدارس الحكومية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

مصروفات المدارس الحكومية 2023

وفق بيان وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم الخاصة بـ مصروفات المدارس الحكومية فإنه تم تحديدها بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال 305 جنيهات، و171.05 جنيه لأبناء العاملين، و37.10 جنيه للفئات المعفاة، ومصروفات المدارس الحكومية المرحلة الابتدائية: 305 جنيهات للسداد الكامل، و171.05 جنيه لأبناء العاملين، و37.10 جنيه للفئات المعفاة.

وتم تحديد مصروفات المدارس للمرحلة الإعدادية 205 جنيهات للسداد الكامل، و119.50 جنيه لأبناء العاملين، و34 جنيها للفئات المعفاة، وبالنسبة للمرحلة الثانوية فهي 520 جنيها للسداد الكامل، و292.95 جنيه لأبناء العاملين، و65.90 جنيه للفئات المعفاة.

وتم تحديد مصروفات المدارس للثانوي الخدمات: 2220 جنيها للسداد الكامل، و1142.95 جنيه لأبناء العاملين، و650.90 جنيه للفئات المعفاة، ومصروفات الثانوي الفني 220 جنيها للسداد الكامل، و135.45 جنيه لأبناء العاملين.

الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2023

كما حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المعفاة من مصاريف المدارس ومنها أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، الطلاب يتامى الأب، الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية، أبناء المرأة المعيلة، أبناء المرأة مهجورة العائل والمطلقة، أبناء المكفوفين، ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء الذكور غير القادرين المفرج عنهم من السجون حديثًا، بعد إجراء بحث اجتماعي، أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة (في محافظة البحر الأحمر)، طلاب مدارس شمال سيناء، الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى، طلاب مدارس التربية الخاصة، طلاب مدارس الفصل الواحد، طلاب مدارس التعليم المجتمعي، طلاب المدارس الصديقة للفتيات، طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.