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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية الدراسة في المدارس والجامعات 2023

طلاب
طلاب

موعد بداية الدراسة في المدارس 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير والتي يكثر البحث عنها من قبل المواطنين والطلاب.

ننشر موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023_2024

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات الحكومية والمعاهد في مصر

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بمحافظات مصر لمعرفة موعد بداية الدراسة في المدارس 2023 إستعداداً للعام الدراسي الجديد.

موعد بداية الدراسة في المدارس 2023 والجامعات

وتزامناً مع عمليات البحث المتكررة من قبل الأباء والأمهات وطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً لمعرفة موعد بداية الدراسة في المدارس 2023  الحكومية والخاصة والجامعات، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

موعد بداية الدراسة في المدارس 2023

من المتوقع أن يبدأ العام الدراسي 2024 في مصر في الأول من أكتوبر 2023، ومنتظر حسم موعد بدء الدراسة رسميًا من قِبَل وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة لجميع المراحل التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة والرسمية للغات والخاصة للغات.

ومن المتوقع أن يُعقد مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، وذلك في شهر أغسطس 2023 والذي يحدد من خلاله ميعاد الدراسة بالعام الجديد، والمتوقع أن يكون في 30 سبتمبر 2024 القادم.

أما عن موعد بدء الدراسة في الجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2024 من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ومن المتوقع أن يكون موعد بدء الدراسة في الجامعات متزامنًا مع موعد بدء الدراسة في المدارس، حيث يتم توحيد الأساليب التعليمية.

ويذكر أن، يبدأ العام الدراسي الجديد مدته 35 أسبوعًا، وستبدأ امتحانات الفصل الثاني في 11 يونيو 2024، ويبدأ الامتحان في الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والتمريض في 8 يوليو 2024، وستصل مدة الفصل الدراسي الأول إلى 98 يومًا، وفي الفصل الدراسي الثاني يتمتع الطلاب بفترة تدريس تبلغ 96 يومًا، وفي الفصلين يتم دراسة لمدة 194 يومًا أو 35 أسبوعًا.

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