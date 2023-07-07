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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، شغل بال طلاب وأولياء الأمور معرفة موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، حيث بدأ الطلاب البحث عن نتائج الصف الثالث الثانوي، لمعرفة الموعد المحدد لاعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا، وذلك مع اقتراب موعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد آخر امتحان 

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وموعد انتهاء الامتحانات.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي الماضي 2021-2022، ظهرت بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة بحوالي 16 يومًا فقط، منوهًا بأنه من المفترض إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وتكون لمدة أسبوعين فقط.

وأوشكت امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2022-2023 على الانتهاء، حيث تنتهي امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 الأسبوع المقبل تحديدًا يوم الخميس الموافق يوم 13 يوليو 2023، وفقًا للمواعيد المعلنة بجدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

آخر امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية آخر امتحان ضمن امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 بمادة الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلبة الشعبة العملية في قسم رياضيات امتحان مادة الرياضيات البحتة كآخر امتحان في امتحانات الثانوية العامة 2023، وسيعقد آخر امتحان لطلبة الشعبة العلمية قسم العلوم في امتحانات الثانوية العامة فى مادة الأحياء.

امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع

وبدأت جميع امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2022-2023، يوم الإثنين الموافق يوم 12 يونيو 2023، في جميع امتحانات الثانوية العامة وذلك بالمواد غير المضافة للمجموع لكي يؤدي طلاب جميع امتحان التربية الدينية وامتحان التربية الوطنية.

غياب 661 طالبًا وطالبة عن امتحان اللغة الإنجليزية فى قنا

شكل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

وبدأت امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الأساسية والمضافة للمجموع وذلك من يوم الأحد الموافق يوم 18 يونيو 2023، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية كأول امتحان ضمن امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجه الثانويه العامه الثانوية العامة 2023 وموعد اخر امتحان امتحان

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