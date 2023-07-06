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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شكل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة للصف الثالث عن شكل امتحان اللغة الإنجليزية الذي امتحنوه اليوم، حتى يستطيعوا حساب مجموعة درجاتهم.

وانتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، من أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

كما انتهى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من أداء مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

وتعد اللغة الإنجليزية من أهم المواد المقررة والأساسية على طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي
 

حساب درجات امتحان اللغة الإنجليزية


وتعد مجموعة درجات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2023-50 درجة

كما ينقسم عدد الأسئلة المقالية بامتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2023 إلى 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات

وعدد الأسئلة الموضوعية بـ امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2023 هي 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة

كما يصبح إجمالي عدد الأسئلة بامتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 37 سؤالًا.

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بشأن "الإنجليزى": الامتحان سهل "ما عدا القطعة"


يذكر أجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الإسكندرية  57332 طالبا من بينهم 23437 طالبا بالشعبة الأدبية و21708 بالشعبة العلمية علوم، و9898 بالشعبة العلمية رياضيات، من خلال 148 لجنة سير على مستوى المحافظة.

شكل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

ويستعرض “الدستور” صور خاصة لامتحان اللغة الإنجليزية: 

 

 

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الثالث الثانوي 2023 الثالث الثانوي الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية علوم ألم اللغة الاجنبية الاولى اللغة الاجنبية اللغة الإنجليزية

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