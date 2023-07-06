تباين آراء طلاب الثانوية العامة بشأن "الإنجليزي": الامتحان سهل "ما عدا القطعة"

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى “الإنجليزية”، والذي انتهوا من أداء قبل قليل.

ألغاز في القطعة.. طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى

قالت سارة، من أمام مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في مستوى الطالب المتوسط، إلا أنه كان يحتوى على قطعتين إجباريتين هما الأصعب في الامتحان كاملا.

زيملتها “شهد” أيدتها بشأن القطعتين، مضيفة أن إحداهما كانت واضحة، فيما احتوت الثانية على العديد من الألغاز، بجانب وجود كلمات تعجيزية “رأوها لأول مرة” ولم يتمكن أحد من ترجمتها.

أضافت رحمة، أن هناك العديد من الطلاب تمكنوا من إنجاز الامتحان قبل انتهاء الوقت، لافتة إلى أن الامتحان جاء عكس المتوقع واحتوى على أسئلة عديدة سهلة وبعض الصعوبات أيضا.

"الامتحان صعبا" في نظر طالبات “زهراء حلوان”

من أمام مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة، أجمعت الطالبات على أن الامتحان كان صعبا.

وبعد استقبال الأهالي بناتهن في حالة من البكاء، وصفت سندس الامتحان بأنه كان صعبا، والأسئلة المقالية من أصعب ما واجهته.

فيما قالت هنا ناصر، إن القطعة كانت غير مفهومة، حيث لم يستطع العديد من الطلاب ترجمتها، إضافة إلى أسئلة القصة التي جاءت بشكل غير مباشر.

وتابعت أن الامتحان كان عكس المتوقع، وجاء في متناول الطالب المتفوق.

من مطروح، تباينت آراء طلاب لجنة أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، بشأن امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزي".

وقالت زهرة ممدوح، إن امتحان الإنجليزي كان صعبا للغاية، والمهارات والكلمات من خارج المنهج والقطعة صعبة جدا "ربنا يستر في اللي جاي".

أضافت روضة محمد طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور، أن الامتحان كان سهلا وأنهته قبل الوقت.

وتابعت شهد محمد، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى سهل وفي مستوى الطالب المتوسط ما عدا “القطعة”، متمنية أن يكون امتحان مادة علم النفس والاجتماع في نفس المستوى.

طلبة لجان المرج: امتحان اللغة الإنجليزية "سهل وربنا يكملها ع خير"



من أمام لجان منطقة المرج الجديدة بشمال القاهرة، قال الطالب أحمد صالح، إن امتحان اللغة الإنجليزية من أسهل الامتحانات التي أداها، مضيفا أن من وضع الامتحان راعى مستوى بعض الطلبة وخروجنا من إجازة عيد الأضحى.

وعلق زميله يوسف محمد، بأن الامتحان تميز بالبساطة واحتوائه على أسئلة مباشرة بدون تعقيد.

“الدموع” تلخص رأي طلاب المعادي في امتحان الإنجليزي: “صعب ومن بره المنهج”

اشتكى عدد من الطلاب مدرسة الشهيد نقيب علي أحمد فهمي بالمعادي من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية قائلين أنه جاء من خارج المنهج، وكثير من أسئلته غير مفهومة.

الطالبة إيمان حسن قالت إن الامتحان كان صعبا وغير مفهوم، وجاءت القطعة متضمنة موضوعا علميا عن مرض غير معروف للطلبة، ولم ترد عليهم أسئلة تخصه من قبل.

وتابعت إيمان قائلة "أنا حليت أي حاجة وخلاص ومش عارفة هاعمل أيه"!

فيما رفض عدد من الطلبة التعليق على الامتحان بسبب حالة الانهيار نتيجة صعوبة الامتحان.

“الإنجليزي” متوسط وصعب.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

سيطرت حالة من الفرح والحزن بين طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من لجنه امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزي" بمدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، وأجمع الطلاب على أن الامتحان كان متوسطا، مع بعض الأسئلة التي تحتاج إلى بعض التركيز والوقت لحلها، كونها صعبة ومن خارج المنهج.

وقال عبد الله أحمد، طالب، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان كافيا.

زميله علي إبراهيم، قال إن الامتحان جاء به بعض الأسئلة الصعبة من خارج المنهج، احتاج إلى وقت أطول وكاف لمراجعة الأسئلة أكثر من مرة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، من أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما انتهي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من أداء مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

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