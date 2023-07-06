غياب 661 طالبًا وطالبة عن امتحان اللغة الإنجليزية فى قنا

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، اليوم الخميس، عن غياب 661 طالبًا وطالبة عن أداء امتحان اللغة الإنجليزية من شعبتيّ الأدبي والعلمي للثانوية العامة في محافظة قنا.

وجاء عدد المقيدين لأداء امتحانات الثانوية العامة في قنا 16987 طالبًا وطالبة حضر من بينهم، اليوم الخميس، لشعبتيّ العلمي والأدبي 15954 وغياب 661 طالبًا وطالبة عن امتحان اللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في قنا، عن ضبط حالة غش بالمحمول لطالبة أثناء امتحان اللغة الإنجليزية، في لجنة مدرسة أبوتشت الثانوية بنات، شمالي محافظة قنا.

وأضاف المصدر أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم تلقت بلاغًا من مراقبي لجنة مدرسة أبوتشت الثانوية بنات يفيد بضبط طالبة استخدمت الهاتف المحمول في الغش أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإخطار الوزارة وحرمانها من الامتحان.

وكشف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.