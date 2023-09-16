تحديث لحظي لأسعار الذهب الآن.. آخر تحديث لسعر الذهب اليوم
نقدم الآن تحديث لحظي لأسعار الذهب الآن، حيث يهتم أغلب المواطنين بأخبار آخر تحديث لسعر الذهب اليوم، ونستعرض في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 16-9-2023 فى محلات الصاغة، حيث يستمر انخفاض الذهب مع تراجع أمس بجميع محافظات مصر.
تحديث لحظي لأسعار الذهب الآن
- تحديث لحظي لأسعار الذهب الآن بلغ الآن سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2503 جنيهات للجرام.
- آخر تحديث لسعر الذهب اليوم بلغ الآن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2190 جنيها.
-بلغ الآن سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيها للجرام.
-بلغ الآن سعر الجنيه الذهب نحو 17520 جنيها.
آخر تحديث لسعر الذهب أمس
-بلغ أمس سعر الذهب عيار 24 في مصر نحو 2500.5 جنيه للبيع، و2494.75 جنيه للشراء
-بلغ أمس سعر الذهب عيار 22 نحو 2292.25 جنيه للبيع، و2287 جنيهًا للشراء.
-بلغ أمس سعر الذهب عيار 21 ختام اليوم 2188 جنيهًا للبيع، و2183 جنيهًا للشراء.
-بلغ أمس سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة نحو 1875.5 جنيه للبيع، و1871.25 جنيه للشراء.
-بلغ أمس الذهب عيار 14 سجل الآن نحو 1458.75 جنيه للبيع، و1455.25 جنيه للشراء.
- بلغ أمس سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1250.25 جنيه للبيع، و1247.5 جنيه للشراء.
-بلغ أمس سعر الذهب عيار 9 عند 937.75 جنيه للبيع، و935.5 جنيه للشراء.
بلغ أمس سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 17504 جنيهات للبيع، و17464 جنيهًا للشراء.
أسعار الدولار اليوم السبت
-بلغ الآن الدولار في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.
-بلغ الآن سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
-بلغ الآن سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
-بلغ الآن سعر الدولار في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، فيما وصل إلى 30.95 للبيع.
-بلغ الآن سعر الدولار في مصر فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، فيما وصل إلى 30.95 للبيع.
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