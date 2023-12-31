سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

تخطى سعر الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الأيام الماضية كسرت بسعر الذهب عيار ٢١ حاجز ال ٣٠٠٠ جنيه وبعيار ١٨ حاجز ٢٧٠٠ جنيه.



ننشر في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار في أخر تحديث للأسعار.



سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،589 جنيه وللشراء 3،623 جنيه

سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،290 جنيه وللشراء 3،321 جنيه

سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،140 جنيه وللشراء 3،170 جنيه

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،691 جنيه وللشراء 2،717 جنيه

سعر الذهب في مصر



سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،093 جنيه وللشراء 2،113 جنيه

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،794 جنيه وللشراء 1،811 جنيه

سعر الاونصة للبيع 111،605 جنيه وللشراء 112،671 جنيه

سعر الجنيه الذهب للبيع 25،120 جنيه وللشراء 25،360 جنيه

سعر الكيلو للبيع 3،588،571 جنيه وللشراء 3،622،857 جنيه





سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب من صائغ لآخر، ولكن المعروف أن القيمة تتراوح بين 50 و150 جنيه مصري للجرام في محافظات.

وفي محافظات أخرى يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية بحيث تبدأ من 6% ويمكن أن تصل إلى 9%.



سعر الذهب اليوم بالدولار

أغلقت العقود الفورية للذهب بالدولار في معاملات أمس عند 2062.94 دولار أمريكي للاوقية.



بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 80.87 دولار أمريكي

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 349.52 دولار أمريكى

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 691.34 دولار أمريكى



بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 6865.04 دولار أمريكي