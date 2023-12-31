الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

تخطى سعر الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الأيام الماضية كسرت بسعر الذهب عيار ٢١ حاجز ال ٣٠٠٠ جنيه وبعيار ١٨ حاجز ٢٧٠٠ جنيه.
 

ننشر في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023  في مصر بالجنيه المصري والدولار في أخر تحديث للأسعار.
 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،589 جنيه وللشراء 3،623 جنيه 
سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،290 جنيه وللشراء 3،321 جنيه 
سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،140 جنيه وللشراء 3،170 جنيه 
سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،691 جنيه وللشراء 2،717 جنيه

 

سعر الذهب في مصر
 

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،093 جنيه وللشراء 2،113 جنيه 
سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،794 جنيه وللشراء 1،811 جنيه 
سعر الاونصة للبيع 111،605 جنيه وللشراء 112،671 جنيه 
سعر الجنيه الذهب للبيع 25،120 جنيه وللشراء 25،360 جنيه 
سعر الكيلو للبيع 3،588،571 جنيه وللشراء 3،622،857 جنيه 

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
 تختلف مصنعية الذهب من صائغ لآخر، ولكن المعروف أن القيمة تتراوح بين 50 و150 جنيه مصري للجرام في محافظات.

وفي محافظات أخرى يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية بحيث تبدأ من 6% ويمكن أن تصل إلى 9%.
 

سعر الذهب اليوم بالدولار

أغلقت العقود الفورية للذهب بالدولار في معاملات أمس عند 2062.94 دولار أمريكي للاوقية.
 

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 80.87 دولار أمريكي 

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 349.52 دولار أمريكى 

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 691.34 دولار أمريكى 
 

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 6865.04 دولار أمريكي  

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سعر جنيه الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023 تحديث لحظي

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آخر تحديث.. سعر أونصة الذهب اليوم السبت بالدولار 30-12-2023

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