آخر تحديث.. سعر أونصة الذهب اليوم السبت بالدولار 30-12-2023

تصدر سعر أونصة الذهب اليوم السبت بالدولار تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية من قبل المستثمرين وعشاق المعدن الأصفر.

تحديث سعر أونصة الذهب اليوم السبت بالدولار

وسعر أونصة الذهب اليوم السبت بالدولار يختلف من مكان لآخر، حيث أن يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى.

ويتابع الملايين من المواطنين سعر الذهب اليوم السبت 30-12-2023 عبر منصات تعاملات الذهب أو من خلال موقع الدستور الالكتروني حيث جاءت الأسعار كما يلي في السطور التالية:

سعر أونصة الذهب اليوم السبت

سعر أونصة الذهب اليوم السبت بقيمة 2064 دولارًا للبيع، و2062 دولارًا للشراء.

في آخر تحديث له.. سعر أونصة الذهب اليوم السبت بالدولار

سعر الذهب بيع وشراء

عيار 24 - 3600 جنيه 3571.5 جنيه

عيار 22 - 3300 جنيه 3273.75 جنيه

عيار 21 - 3150 جنيها 3125 جنيها

عيار 18 - 2700 جنيه 2678.5 جنيه

عيار 14 - 2100 جنيه 2083.25 جنيه

عيار 12 - 1800 جنيه 1785.75 جنيه

عيار 9 - 1350 جنيها 1339.25 جنيه

في آخر تحديث له.. سعر أونصة الذهب اليوم السبت بالدولار

أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية

ارتفع سعر الذهب عالميا اليوم السبت، وسجل 2064 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر جرام الذهب من عيار 24 في المحلات الصاغة

البيع 3577.25 جنيه.

الشراء 3520 جنيها للبيع.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في المحلات الصاغة

البيع 3279 جنيها.

الشراء 3226.75 جنيه للبيع.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في المحلات الصاغة

البيع 3130 جنيها.

الشراء 3080 جنيها للبيع.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في المحلات الصاغة

البيع 2682.75 جنيه.

الشراء 2640 جنيها للبيع.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

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