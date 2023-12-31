الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر في مصر بالجنيه المصري

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر في مصر بالجنيه المصري سؤال تم تداوله على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك مع حلول العام الجديد 2024.

ننشر في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023  في مصر بالجنيه المصري  في أخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3617 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3165 جنيهًا.

سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2712 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2110 جنيهات.

أما عن سعر البيع، فسجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3571 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3125 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2678 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2083 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 25240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2704 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3155 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 3606 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر تحديث لحظي

سعر الذهب اليوم بالدولار

أغلقت العقود الفورية للذهب بالدولار في معاملات أمس عند 2062.94 دولار أمريكي للاوقية.

  • بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 80.87 دولار أمريكي
  • بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 349.52 دولار أمريكى
  • بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 691.34 دولار أمريكى
  • بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 6865.04 دولار أمريكي


سعر الذهب btc اليوم في مصر 

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام يسجل 8641 جنيها
سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات 17119 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 33843 جنيها
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرامًا 67226 جنيهًا

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب من صائغ لآخر، ولكن المعروف أن القيمة تتراوح بين 50 و150 جنيه مصري للجرام في محافظات.

وفي محافظات أخرى يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية بحيث تبدأ من 6% ويمكن أن تصل إلى 9%.

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