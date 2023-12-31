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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد انخفاض سعر الذهب وسعره للبيع والشراء اليوم

الذهب
الذهب

انخفض  سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث فقد خلال الأيام القليلة ما يقرب من 200 جنيه، فسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3170 جنيها في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، بعد أن تخطى الأسبوع الماضي 3370 جنيها، وتعرض “الدستور” وفق المحللين موعد انخفاض سعر الذهب وسعره للبيع والشراء اليوم.

موعد انخفاض سعر الذهب 

سجل سعر الذهب ارتفاعا قياسيا في عام 2023 وخاصة في الأسابيع الأخيرة منها مع استمرار الصراعات الجيوسياسية في المنطقة، وتوقع خبراء الاقتصاد استمرار تأرجح سعر الذهب عند أعلى مستوياتها عند مستوى الـ 2080 دولارا أو حتى تتماسك أعلى مستويات الـ 2000 دولار.

بينما اتفق الكثير من الخبراء الاقتصاديين على استمرار تسجيل الذهب لارتفاعات قياسية مع عام 2024 مع استمرار تسجيل أسعار الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولار العام المقبل مع استمرار الاندفاع العالمي نحو الذهب، واستمرار زيادة معتدلة في أسعار الذهب في عام 2025.

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر في مصر بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم 

  • سعر الذهب اليوم عيار 24   بيع 3.589 جنيه، وللشراء 3.623 جنيه.
  • سعر الذهب اليوم عيار 22   بيع 3.290 جنيه، وللشراء 3.321 جنيه.
  • سعر الذهب  للبيع والشراء عيار 21: بيع 3.140 جنيه، وللشراء 3.170 جنيه.
  • سعر الذهب للبيع والشراء عيار 18 : بيع 2.691 جنيه، وللشراء 2.717 جنيه.
  • سعر الذهب اليوم عيار 14   بيع 2.093 جنيه، وللشراء 2.113 جنيه.
  • سعر الذهب اليوم عيار 12   بيع 1.794 جنيه، وللشراء 1.811 جنيه.
  • الأونصة: بيع 111.605 جنيه، وللشراء 112.671 جنيه.
  • الجنيه الذهب: بيع 25.120 جنيه، وللشراء 25.360 جنيه.
  • الكيلو الذهب:  بيع 3.588.571 جنيه، وللشراء 3.622.857 جنيه.

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سعر الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر في مصر بالجنيه المصري

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