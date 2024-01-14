فسحة على كورنيش النيل.. احتفال تلاميذ ابتدائية أسوان بانتهاء الامتحانات (صور)

شهد شارع كورنيش النيل في مدينة أسوان، صباح اليوم الأحد، تنزه العديد من أطفال الصف الخامس الابتدائي بعد انتهاء امتحان مادة العلوم، والتي تعد آخر مادة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

احتفالات طلاب الابتدائية بانتهاء الامتحانات

وحرص العديد من تلاميذ المرحلة الابتدائية على السير بشارع كورنيش النيل فيي نظام مجموعات، وسط أجواء مليئة بالمرح والاحتفالية لانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

بينما شملت احتفالات طلاب المرحلة الابتدائية التوافد على الحدائق العامة التي تقع على كورنيش النيل ووسط المدينة، نظرًا لقربها من مدارسهم.

كما حرص العديد من الطلاب علي لعب كرة القدم بالحدائق العامة على شارع كورنيش النيل في أسوان، احتفالا بانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وعبر مجموعة تلاميذ بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة على ناصر الابتدائية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، عن بالغ سعادتهم لانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضافوا لـ"الدستور" أنهم حرصوا على التوجه للاحتفال بانتهاء الامتحانات على كورنيش النيل، حيث أنه قريبا جدا من مدرستهم.

وأوضحوا أن شملت احتفالاتهم التنزه على كورنيش النيل والتقاط الصور التذكارية التي توثق زيارتهم من خلال التقاط الصورة بكورنيش النيل وخلفيتهم جبل "أبو الهواء" أحد المعالم الأثرية البارزة في الكورنيش.

وصف حالة الطقس في أسوان

وشهدت مدينة أسوان، صباح اليوم، طقس دافئ وأجواء مشمسة مما ساهم فئ استمتاع جميع الطلاب والمواطنين والسائحين أيضًا أثناء تنزههم على شارع كورنيش النيل وسط المدينة.

وسجلت درجة حرارة الطقس بمدينة أسوان، اليوم الأحد، الكبرى 22 درجة، والصغرى 10 درجات، بينما تراوحت نسبة الرطوبة في الجو 28%، والأمطار 0%، والرياح 16 كم.

وساهمت درجة حرارة الطقس المعتدلة والأجواء الشتوية المشمسة في جعل كورنيش النيل مقصد الجميع للاستماع بالمناظر الجمالية الرائعة والهواء النقي.

احتفال الاطفال

احتفال الاطفال

احتفال الاطفال