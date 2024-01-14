الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فسحة على كورنيش النيل.. احتفال تلاميذ ابتدائية أسوان بانتهاء الامتحانات (صور)

احتفال الاطفال
احتفال الاطفال

شهد شارع كورنيش النيل في مدينة أسوان، صباح اليوم الأحد، تنزه العديد من أطفال الصف الخامس الابتدائي بعد انتهاء امتحان مادة العلوم، والتي تعد آخر مادة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

احتفالات طلاب الابتدائية بانتهاء الامتحانات 

وحرص العديد من تلاميذ المرحلة الابتدائية على السير بشارع كورنيش النيل فيي نظام مجموعات، وسط أجواء مليئة بالمرح والاحتفالية لانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

بينما شملت احتفالات طلاب المرحلة الابتدائية التوافد على الحدائق العامة التي تقع على كورنيش النيل ووسط المدينة، نظرًا لقربها من مدارسهم.

كما حرص العديد من الطلاب علي لعب كرة القدم بالحدائق العامة على شارع كورنيش النيل في أسوان، احتفالا بانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

وعبر مجموعة تلاميذ بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة على ناصر الابتدائية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، عن بالغ سعادتهم لانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضافوا لـ"الدستور" أنهم حرصوا على التوجه للاحتفال بانتهاء الامتحانات على كورنيش النيل، حيث أنه قريبا جدا من مدرستهم.

وأوضحوا أن شملت احتفالاتهم التنزه على كورنيش النيل والتقاط الصور التذكارية التي توثق زيارتهم من خلال التقاط الصورة بكورنيش النيل وخلفيتهم جبل "أبو الهواء" أحد المعالم الأثرية البارزة في الكورنيش.

وصف حالة الطقس في أسوان 

وشهدت مدينة أسوان، صباح اليوم، طقس دافئ وأجواء مشمسة مما ساهم فئ استمتاع جميع الطلاب والمواطنين والسائحين أيضًا أثناء تنزههم على شارع كورنيش النيل وسط المدينة. 

وسجلت درجة حرارة الطقس بمدينة أسوان، اليوم الأحد، الكبرى 22 درجة، والصغرى 10 درجات، بينما تراوحت نسبة الرطوبة في الجو 28%، والأمطار 0%، والرياح 16 كم. 

وساهمت درجة حرارة الطقس المعتدلة والأجواء الشتوية المشمسة في جعل كورنيش النيل مقصد الجميع للاستماع بالمناظر الجمالية الرائعة والهواء النقي. 

احتفال الاطفال
احتفال الاطفال
احتفال الاطفال
احتفال الاطفال
احتفال الاطفال
احتفال الاطفال
received_341379042114089
received_341379042114089
أسوان انتهاء الامتحانات التلاميذ المدارس احتفالات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

رفض حل "الزمالك" واستبعاد حسام المندوه من المجلس

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

علاقات نسائية أم انتقام فني.. لغز مقتل مخرج سينمائي شهير

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم بمجلس النواب

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 14 يناير 2024 في البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت