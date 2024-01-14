الأحد 14 يناير 2024
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مصر

رابط وآخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوى 2024

الصف الأول الثانوى
الصف الأول الثانوى

رابط وآخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024.. زادت معدلاتت بحث آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضبة، عن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، وذلك من أجل تسجيل كافة البيات الخاصة بهم لدخول الامتحانات، وقبل إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، غلق باب تسجيل استمارات الصف الأول الثانوي.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، بعد ارتفاع معدلات البحث والاستعلام عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن  آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، وذلك تيسرًا على الطلبة والطالبات في جميع المدارس الحكومية والخاصة بمختلف محافظات مصر.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم إمكانية تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي لجميع الطلاب بالمدارس، وذلك بعد انتهاء الموعد الرسمي والمحدد لتسجيل الاستمارات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مع مطالبة كافة الطلاب بسرعة التسجيل لدخول الامتحانت قبل آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024.

خطوات وموعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024

كذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن جميع الخطوات ورابط وآخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024، تيسرًا على أبنائها من طلبة المدارس الحكومية والخاصة بأنحاء مصر.

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وتستعرض " الدستور، خطوات واخر موعد لتسجيل استمارة الصف الاول الثانوي 2024، وذلك عبر رابط الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك كالآتي: 

1- الدخول على رابط الموقع الرسمي من هنا. 

2- تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب والذي تم استلامه من المدرسة.

3- إنشاء بريد إلكتروني جديد في حالة عدم وجود بريد للطالب. 

4- بعد التسجيل للبريد يتم العودة إلى الخطوة الأولى.

5-  ظهور الاستمارة الخاصة بالطالب أو الطالبة متضمنة البيانات. 

6- إنهاء التسجيل والتأكد من صحة البيانات.

 آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024

 اخر موعد لتسجيل استمارة الصف الاول الثانوي 2024
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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية ورسوم الامتحانات

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي، ظهور الاستمارة بعد انتهاء تسجيل البيانات وتأكد الطالب منها.

وأيضًا يتم رفع صورة للطالب، ووكتابة المحافظة التابع لها والمركز أو المدينة.

كذلك، كتابة رقم الجوال الخاص بالطالب لإرسال الرسالة عليه.

وفى النهاية، إيضاح مهنة ولي الأمر، وقم الضغط على حفظ.

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