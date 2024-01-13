السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل امتحان غدًا.. ننشر المراجعة النهائية لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة الكيمياء

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي غدًا الأحد، امتحان مادة الكيمياء، وتقدم الدستور امتحان متوقع فى مادة الكيمياء، وذلك تحت إشراف الأستاذ باسم الأنصاري كبير معلمى الكيمياء في محافظة القاهرة. 

وبدأت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم 13 يناير وتستمر حتى 24 يناير. 

في سياق متصل تتابع وزارة التربية والتعليم، امتحانات أبناؤنا فى الخارج حيث سيتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبناؤنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج  من خلال الرابط :- (https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews)، وذلك  وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024 )  وأعلنت الوزارة عن عدد من التنبيهات وهى كالتالى:

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• الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من  الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال  والإجابات المتاحة بشكل جيد.

 

• الإجابة ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط،  وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

 

• يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة  فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس).

 

• بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم  إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg) ، وباستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

الصف الاول الثاني مراجعات مراجعات الثانوية العام مراجعات الثانوية العامة التعليم

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