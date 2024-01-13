رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي

زار الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول في كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الذكاء الاصطناعي ومركز الاختبارات الإلكترونية، برفقة الدكتور حاتم سيد أحمد، عميد كلية الحاسبات، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، ووكلاء الكليتين.

وتفقد القاصد لجان امتحانات كلية التمريض في المركز بحضور الدكتورة نرمين عيد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مني النجار، والدكتورة معالي المالكي.

وأكد الدكتور أحمد القاصد خلال جولته على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وضمان سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وأكد رئيس جامعة المنوفية على حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تجري بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى.

كما أكد القاصد على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها بالإضافة إلى الاطمئنان على تواجد الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة.

واستمع الدكتور أحمد القاصد إلى آراء عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات التي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم، موضحاً أن الامتحانات تأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتي تتمثل في شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه أثناء الفصل الدراسي، بالإضافة إلى إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، وأن يناسب الزمن المخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه.