السبت 13 يناير 2024
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محافظات

جامعة المنوفية الأهلية تعلن التشغيل الكلى للعيادة الداخلية

دكتور أحمد فرج القاصد
دكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية عن التشغيل الكلي للعيادة الداخلية بمقر الجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية.

أكد الدكتور أحمد القاصد، أن جامعة المنوفية الأهلية تحرص على تقديم كل الخدمات للطلاب خاصة الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة للطلاب، لذا تم تجهيز العيادة الداخلية بمختلف التخصصات الطبية، وتم توفير الأطباء المعالجين وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين جامعة المنوفية الأهلية ومستشفيات جامعة المنوفية التى تضم المستشفى الجامعى ومستشفى معهد الكبد القومى ومستشفى الطلبة.

وأوضحت الدكتورة نانسى أسعد، أن العيادة الداخلية بجامعة المنوفية الأهلية تضم العديد من التخصصات؛ (العظام، الباطنة، النفسية والعصبية) حيث يتم الكشف بعيادة العظام يوم السبت من كل أسبوع، والباطنة يوم الإثنين، والنفسية والعصبية يوم الخميس، كما يتواجد طبيب ممارس عام أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء أسبوعيًا.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية الأهلية تشغيل عيادات داخليه بالجامعة دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية دكتوره نانسي اسعد

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