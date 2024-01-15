الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبين خلال الساعات الأولى معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية عبر جوجل، وذلك مع انتصاف الأسبوع، سيقل عدد المباريات المهمة بالدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن المنافسات القارية والمنتخبات العربية ستستمر في تقديم المتعة لمحبي كرة القدم.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية

تقدم “الدستور” فى هذه السطور التالية جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 والقنوات الناقلة لها وغيرها.

 

وتتوالى مباريات المنتخبات العربية بكأس آسيا 2023، فبعد قطر والإمارات وسوريا وفلسطين، وسيأتي الدور على منتخبات البحرين والعراق والأردن التي ستواجه كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وماليزيا على الترتيب.

 

وتشهد كأس أفريقيا ظهور كممثل العرب الثاني عقب مصر، حين سيلعب منتخب الجزائر أولى مبارياته مقابل منتخب أنغولا.

 

 كما أن يوجد مبارايات في الدوري الإيطالي وهناك مباريات في في الدوري الجزائري.

 

وفيما يلي نقدم لكم جدولا لأبرز مباريات يوم الإثنين والقنوات الناقلة.

 

مباريات اليوم الإثنين 

جدول مباريات نستعرض لكم فى خلال السطور التالية جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يناير والقنوات الناقلة لها وغيرها.

 

جدول مباريات اليوم في كأس آسيا

كوريا الجنوبية - البحرين - 02:30 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP.

إندونيسيا - العراق - 05:30 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP.

ماليزيا - الأردن - 08:30 بتوقيت السعودية - beIN ASIAN CUP.

 

مباريات في كأس أفريقيا اليوم الاثنين 15 يناير

السنغال - غامبيا - 05:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX1.

الكاميرون - غينيا - 08:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX1.

الجزائر - أنغولا - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS MAX1.

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مباريات اليوم الاثنين في الدوري الإيطالي

أتالانتا - فروسينوني - 10:45 بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

 

مباريات اليوم الاثنين في الدوري الجزائري

اتحاد الجزائر - مولودية وهران - 08:00 بتوقيت السعودية - الشبابية.

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