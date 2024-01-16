الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| العراق يتعهد بإجراءات قانونية ودبلوماسية ضد القصف الإيرانى فى أربيل

هجوم أربيل
هجوم أربيل

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عن اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية للرد على الاعتداء الإيراني في أربيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي سياق متصل، أفادت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن وزارة الخارجية العراقية أعربت منذ قليل عن قلقها، وأدانت القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل.

وأكدت أن عدد الصواريخ كان 11 صاروخًا، 4 منها من غرب إيران، والباقي من الشمال الإيراني، الأمر الذي قد يسهم في زيادة حدة التوترات في المنطقة.

القاهرة الإخبارية اربيل القصف الصاروخي الإيراني وزارة الخارجية العراقية الخارجية العراقية

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