فايز فرحات: هناك ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء ملف المحتجزين

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كلّف الاقتصاد الإسرائيلي تكاليف ضخمة، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء ملف المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف فرحات، اليوم الخيمس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحاجة الأساسية الآن هى وقف إطلاق النار في غزة، لكن على ما يبدو ما زالت هناك تعقيدات شديدة تواجه الوصول لهذا الهدف، الأمر االذي يجعل الوصول إلى هدنات أطول نسبيًا مما كان عليه الوضع في نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن طول أمد الهدنة يعطي فرصة كبيرة لتحولها إلى وقف لإطلاق نار دائم.

وأوضح أن هناك مجموعة من المتغيرات الهامة التي طرأت على مستوى الداخل الإسرائيلي ومستوى الواقعين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن كل هذه المتغيرات جعلت هناك مصلحة كبيرة للوصول إلى هدنة طويلة الأمد نسبيًا تمهد للانتقال لوقف دائم لإطلاق النار.

وتابع: “أما على مستوى الداخل الإسرائيلي، فقد أصبحت هناك تكاليف كبيرة للحرب والعدوان على غزة، خاصة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث باتت هناك ضغوطات كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء ملف المحتجزين لدى فصال المقاومة الفلسطينية”.

وواصل: “أما على المستوى الإقليمي، فقد أصبحت هناك احتمالات كبيرة أكثر من أي وقت مضى لاتساع رقعة الصراع، بالإضافة إلى ذلك أصبحت الإدارة الأمريكية أكثر حساسية لملف غزة وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الانتخابات المقبلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية”.