الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فايز فرحات: هناك ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء ملف المحتجزين

فايز فرحات
فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كلّف الاقتصاد الإسرائيلي تكاليف ضخمة، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء ملف المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف فرحات، اليوم الخيمس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحاجة الأساسية الآن هى وقف إطلاق النار في غزة، لكن على ما يبدو ما زالت هناك تعقيدات شديدة تواجه الوصول لهذا الهدف، الأمر االذي يجعل الوصول إلى هدنات أطول نسبيًا مما كان عليه الوضع في نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن طول أمد الهدنة يعطي فرصة كبيرة لتحولها إلى وقف لإطلاق نار دائم.

وأوضح أن هناك مجموعة من المتغيرات الهامة التي طرأت على مستوى الداخل الإسرائيلي ومستوى الواقعين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن كل هذه المتغيرات جعلت هناك مصلحة كبيرة للوصول إلى هدنة طويلة الأمد نسبيًا تمهد للانتقال لوقف دائم لإطلاق النار.

وتابع: “أما على مستوى الداخل الإسرائيلي، فقد أصبحت هناك تكاليف كبيرة للحرب والعدوان على غزة، خاصة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث باتت هناك ضغوطات كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء ملف المحتجزين لدى فصال المقاومة الفلسطينية”.

وواصل: “أما على المستوى الإقليمي، فقد أصبحت هناك احتمالات كبيرة أكثر من أي وقت مضى لاتساع رقعة الصراع، بالإضافة إلى ذلك أصبحت الإدارة الأمريكية أكثر حساسية لملف غزة وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الانتخابات المقبلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية”.

القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة فصائل المقاومة الفلسطينية المحتجزين وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تفارق أجواء غزة

بايدن: نعمل من أجل إحلال السلام فى غزة وقيام دولتين

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

مطار العريش يواصل استقبال المساعدات الإغاثية لإدخالها لقطاع غزة

إقبال كبير من مختلف الجنسيات على معرض القاهرة الدولى للكتاب (فيديو)

خبير سياسات دولية: نسير الآن أمام حرب استنزاف بين روسيا وأوكرانيا

الرئاسة الفلسطينية تستنكر قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة

خبير اقتصادي: "حياة كريمة" مشروع تجاوز أحلام المصريين

الأكثر قراءة

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟