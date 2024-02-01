القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تفارق أجواء غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن هناك تحليقا مكثفا من قبل الطائرات الإسرائيلية بكل أنواعها في أجواء قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها لم تفارق أجواء القطاع وتقوم بالقصف والإغارة على مناطق واسعة من أحياء محافظات قطاع غزة.

وأضاف جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة غزة طالها عدد من هذه الغارات الإسرائيلية، مثل حي الزيتون وحي الرمال الذي تعرض إلى غارات متفرقة أوقعت عددًا من الشهداء والإصابات التي تحاول سيارات الإسعاف الوصول إليهم ونقلهم تجاه مستشفيات غزة.

وأوضح، أن المنطقة الغربية من مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى ودير البلح تعرضت للقصف، كما أن مدينة خان يونس يتعرض للقصف منذ أيام، بالإضافة إلى توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية، والتي وصلت إلى حدود المنطقة الغربية وما زالت تتعرض لقصف عنيف من هذه الآليات، وكذلك من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأكد، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يقومون بتفخيخ مربعات سكنية بأكملها ومن ثم تفجير المنازل في المنطقة المجاورة لمجمع ناصر الطبي.