الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الفصائل العراقية مستمرة في هجماتها على القواعد الأمريكية والإسرائيلية

الفصائل العراقية
الفصائل العراقية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من بغداد، إن بعضًا من الفصائل العراقية حتى هذه اللحظة لا تزال مستمرة في عملياتها باستهداف القواعد الأمريكية والقواعد الإسرائيلية، حيث وقع اليوم هجوم على ميناء حيفا في الأراضي المحتلة.

وأضافت التميمي، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن بعض من الفصائل العراقية الأخرى جمدت جميع عملياتها واستهدافتها على القواعد الأمريكية داخل العراق وخارجها، بطلب من قبل الحكومة العراقية، وذلك بعد المباحثات الكثيرة من زعماء وقادة مسؤولين في هذه الفصائل مع الحكومة العراقية عقب تحركات من محمد شياع السودان لإيقاف الهجمات والاستهدافات على القواعد الأمريكية سواء في العراق أو حتى خارجها.

وأوضحت أنه بعد الاستهداف الأخير الذي تبنته الفصائل العراقية شمال شرق الأردن، الذي أدى لمقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين، توعدت الإدارة الأمريكية بأنها سوف تحاسب المسؤولين الذين ارتبكوا هذا الاستهداف والذي تبنته الفصائل العراقية، بأنها سوف ترد في الوقت المناسب.

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