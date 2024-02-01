الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفيق عوض يكشف عن الأهداف غير المعلنة لوقف تمويل الأونروا

رفيق عوض
رفيق عوض

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ هناك أهداف غير معلنة لوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وأضاف عوض، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستطيع أن تتحكم بالمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وبالتالي تتحكم بكمياتها وطرق توزيعها والمستفيدين منها وكييفة السيطرة الاقتصادية ومن ثم الأمنية وبالتالي السياسية على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا هدف مهم جدًا بالسنبة لإسرائيل فضلا عن أهداف أخرى.

وأوضح أن عملية تصفية وكالة الـ"أونروا"، وقطع هذا الجسم الدولي المترافق مع فكرة حق العودة وتعريف اللاجئين وقاعدة البينات التي تمتلكها الوكالة، كل ذلك يتم تصفيته وإلغاه، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترى في الأونروا أنها جزء من المشكلة وليست جزء من الحل وأنها تُأبد فكرة اللائجين وهي التي تجعل هذه القضية موجودة في الوعي واليساسة وبالتالي في الحقوق.

وأكد أن تصفية الأونروا، هي أيضًا جزء من تفكيك البعد الدولي واالتدوير للقضية الفلسطينية، حيث أننا رأينا في هذه الحرب كيف شلت إسرائيل كل الهيئات الدولية وترفض أيضًا التدخل الدولي.

 

القاهرة الإخبارية أونروا إسرائيل المساعدات اللاجئين التدخل الدولي القضية

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