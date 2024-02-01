"القاهرة الإخبارية": هجمات جديدة للحوثيين فى البحر الأحمر

أكد إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من اليمن، أن جماعة الحوثي في اليمن مستمرة في هجماتها تجاه البحر الأحمر وخليج عدن، ويقابل ذلك اعتراض للقوات الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر.

وأضاف الموسمي، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آخر هذه التطورات كان اليوم عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا من وسط اليمن، وأفاد سكان محليون هناك بأنه جرى إطلاق هذا الصاروخ صوب البحر الأحمر.

وأوضح أنه بعد دقائق من متابعتنا لما تحدث به السكان المحليون طالعتنا تقارير الهيئة البحرية البريطانية بشأن وقوع حادث في البحر الأحمر على بُعد أميال من سفينة تجارية كانت تمر من هذا المكان.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن جماعة الحوثي لم تعلن اليوم عن أي شيء، وما زالت العملية في طي الكتمان ما لم تحقق أهدافها.