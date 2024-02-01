خبير استراتيجى: الرد الأمريكى على هجوم الأردن سيكون قويًا (فيديو)

كشف الدكتور ريتشارد وايتز الخبير الاستراتيجي والعسكري، تفاصيل الهجوم العسكري الأمريكي ردًا على هجوم وكلاء إيران في الأردن، مشيرًا إلى أن الضربة ستكون قوية على إيران وستسبب المزيد من التوترات في المنطقة.

وأضاف ريتشارد، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أن الولايا المتحدة الأمريكية سوف تقوم بالرد عسكريًا بطريقة ووقت مناسبين، مشيرًا إلى أن الهدف الذي يتم التناقش والجدال فيه بالنسبة للولايات المتحدة، يتمحور حول ثلاثة أنواع.

وأوضح أن الهدف الأول هو السهل، والذي سيكون هو مهاجمة المجموعات المسلحة في سوريا أو ربما سوريا والعراق واليمن معهم، أما الهدف الثاني هو مهاجمة أصحاب الجنسيات الإيرانية الذين لهم علاقة بهؤلاء الأشخاص وهم متمركزون في سوريا.

وتابع: "أما الهدف الثالث والأصعب وهو أن يحدث هذا الاستهداف داخل إيران نفسها وهذا مستبعد، لهذا اعتقد أن الخيار يتمحور حول الاستهداف في سوريا والعراق أو استهداف الجنسيات الإيرانية داخل العراق وسوريا.