مسئول أمريكى: بايدن يتخذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التى تقوض السلام فى الضفة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع أمرًا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التي تقوض السلام في الضفة الغربية؛ وذلك نقلا عن مسئول أمريكي.

وأكد المسئول الأمريكي، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن يتضمن عقوبات مالية وقيود على التأشيرات، مشيرًا إلى أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من بين الأنشطة التي يتم التعامل معها الأمر التنفيذي.

وأوضح أن واشنطن ستعلن عن المجموعة الأولية من التصنيفات بموجب الأمر الجديد بما في ذلك ضد أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف، مؤكدًا أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والمواطنون الأمريكيون ليسوا المستهدفين.