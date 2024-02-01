الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يكشف تفاصيل "صفقة نتنياهو" التي ستؤدى لسقوط حكومته

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن هناك تسريبا خرج لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنثاء لقائه مع عائلات المحتجزين قال فيه "إنه سوف يوقع على صفقة حتى وإن أدت إلى انهيار حكومته". 

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال  حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة نتنياهو مكونة من 5 أحزاب دينية بالإضافة إلى كتلة الليكود، فإذا خرج إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ستسقط الحكومة بالفعل.

وأوضح أن ملف المحتجزين والأسرى بدا ضاغطا جدًا على إسرائيل والحكومة، وأضيف إلى المحتجزين والأسرى ملف المصابين والقتلى من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى أن أهداف الحرب السياسية ليست معروفة للعسكريين.

وأشار إلى أن الحل جاء من قبل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيير لابيد، الذي أكد أثناء جلوسه مع نتنياهو برفقة جانتس أنه إذا تم فك الائتلاف مع الاحزاب الدينية سيدخلون بديلا عنهم.

 

 

 

القاهرة الإخبارية نتنياهو المحتجزين حكومة نتنياهو كتلة الليكود أحزاب دينية

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