الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: مصر تعبر عن الفلسطينيين وتحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب لهم

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنّ اجتماعات باريس حضرتها أطراف دولية مثل أمريكا ووسطاء مثل مصر وقطر وطرف مباشر هو دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن غاب عن هذه المفاوضات الطرف الفلسطيني.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الكاتب الصحفي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الدولة المصرية لها مصلحة باستمرار في الدفاع عن الجانب الفلسطيني، وعليها الحفاظ على أمنها القومي في الوقت ذاته، وذلك فيما يتعلق بملف التهجير وحماية الحدود.

وتابع الكاتب الصحفي: "مصر تعبر عن الفلسطينيين وتحاول أن تأتي للفلسطينيين بأكبر قدر ممكن من المكاسب، خصوصا أن ثمّة وضعًا إنسانيا شديد التدهور في غزة والضفة الغربية، فهناك 1.2 مليون فلسطين محشورين بالقرب من رفح الفلسطينية، وهي منطقة من أصعب ما يمكن، فلا يجدون الخيام أو الأكل أو الدواء أو أي معونات من العالم كله". 
 

القاهرة الإخبارية باريس المفاوضات

مواد متعلقة

قائد الجيش الأوكرانى: كييف بحاجة إلى إيجاد قدرات جديدة لتحقيق النصر على روسيا

نتنياهو: المستوطنون ملتزمون بالقانون وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد منتهكى القانون

عقوبات أمريكية على 4 مستوطنين متورطين فى أعمال عنف بالضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": بلينكن قد يؤجل زيارته إلى إسرائيل عدة أيام

الفصائل الفلسطينية تقصف موقعًا لجنود وآليات الاحتلال فى غزة

مصدر أمنى رفيع المستوى: لا وجود لأى ترتيبات بشأن "محور فيلادلفيا" مع إسرائيل

خبير استراتيجى: الرد الأمريكى على هجوم الأردن سيكون قويًا (فيديو)

مسئول أمريكى: بايدن يتخذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التى تقوض السلام فى الضفة

الأكثر قراءة

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟