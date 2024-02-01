عادل حمودة: مصر تعبر عن الفلسطينيين وتحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب لهم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنّ اجتماعات باريس حضرتها أطراف دولية مثل أمريكا ووسطاء مثل مصر وقطر وطرف مباشر هو دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن غاب عن هذه المفاوضات الطرف الفلسطيني.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الكاتب الصحفي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الدولة المصرية لها مصلحة باستمرار في الدفاع عن الجانب الفلسطيني، وعليها الحفاظ على أمنها القومي في الوقت ذاته، وذلك فيما يتعلق بملف التهجير وحماية الحدود.

وتابع الكاتب الصحفي: "مصر تعبر عن الفلسطينيين وتحاول أن تأتي للفلسطينيين بأكبر قدر ممكن من المكاسب، خصوصا أن ثمّة وضعًا إنسانيا شديد التدهور في غزة والضفة الغربية، فهناك 1.2 مليون فلسطين محشورين بالقرب من رفح الفلسطينية، وهي منطقة من أصعب ما يمكن، فلا يجدون الخيام أو الأكل أو الدواء أو أي معونات من العالم كله".

