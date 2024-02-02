الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جالانت يهدد بأن مصير بيروت سيكون مثل غزة بسبب حزب الله

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك العديد من التصريحات على لسان وكالات أجنبية كانت قد نسبت إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قوله إنه سيكون هناك حشد عند الحدود الشمالية ما ينذر بتوسيع نطاق جبهة جنوب لبنان.

وأشارت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذه التصريحات من وسائل الإعلام العبرية تعاملت معها نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.

 وزير الدفاع الإسرائيلى هدد مرارًا وتكرارًا بأن إسرائيل ستأخذ خطوة مغايرة إذا ما استمرت هذه التهديدات من جنوب لبنان 

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد هدد مرارًا وتكرارًا بأن إسرائيل ستأخذ خطوة مغايرة إذا ما استمرت هذه التهديدات من قبل جنوب لبنان، وأن مصير بيروت سيكون كمصير قطاع غزة إذا ما دوت صفارات الإنذار إلى حيفا أو ما بعد ذلك.

وأشارت إلى أن هذه الاتصالات جاءت عقب التصعيد عند حدود لبنان والحديث عن عمليات مستمرة، يكون هناك حصيلة ما يزيد على 12 عملية في جنوب لبنان من قبل حزب الله، وبالتالي هذه التصريحات جاءت لدفع الجهود الدبلوماسية، سواء الأمريكية أو الفرنسية، الساعية لإبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية إلى بعض الكيلومترات لداخل الأراضي اللبنانية.


 

القاهرة الإخبارية جنوب لبنان إسرائيل قطاع غزة بيروت صفارات الإنذار

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