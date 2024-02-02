الهلال الأحمر الفلسطينى يطالب المجتمع الدولى بالضغط على الاحتلال لإدخال الأوكسجين لمستشفى الأمل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وقوع عدد من الإصابات بين صفوف النازحين جراء سقوط السقف عليهم بسبب استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

نقص حاد في مخزون الوقود بمستشفى الأمل

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك نقصا حادا في مخزون الوقود بمستشفى الأمل واقتراب الأوكسجين من النفاذ مرة أخرى، وشح شديد في الطعام.

وطالب "الهلال الأحمر الفلسطيني"، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأوكسجين والمواد الغذائية والوقود لمستشفى الأمل.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27131 شهيدًا و66287 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

ذكرت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و148 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.