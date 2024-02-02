محلل سياسي فلسطيني: ما تردده الإدارة الأمريكية عن حل الدولتين مجرد كلام

قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من الرؤساء الأمريكان هؤلاء فقط بالنسبة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين هم من أوصلونا إلى هذا الحال منذ عام 1948 وحتى ما بعد طوفان الأقصى.

وأضاف “صافي” اليوم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة “DMC”، أن ما يحدث من قبل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هو فقط أقوال وليس أفعال تطبق على الأرض عندما يتحدثون عن حل الدولتين وأوضاع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن كل ما يقال عن الحق الفلسطيني هو مجرد كلام ودليل ذلك ما رأيناه في مجلس الأمن الدولي وفي الأمم المتحدة وكافة القرارات التي اتخذت بشأن القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف: “إسرائيل لا تريد أن تكون حماس شريك ولكنها تريد أن يكون الوسطاء هم الشركاء فقط في قضية التفاوض وتنفيذ الصفقة، وأن الصفقة لن تنفذ إلا بالرد، مؤكدًا أن هناك رد إيجابي من قبل حماس لم يتم التأكيد عليه”.

وتابع: “خلال الساعات القادمة ستشهد انفراجة واضحة بأن هناك هدنة لمدة 40 يوم ووقف إطلاق النار ويفرج عن محتجزين إسرائيل لدى المقاومة الفلسطينية وأيضًا محتجزين فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، إلا أن يتم بلورة صفقة كبيرة من شأنها التفاوض على إخراج الضباط والجنود المحتجزين في قطاع غزة”.