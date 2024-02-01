الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ديفيد كاميرون: قد نعترف بدولة فلسطينية بعد وقف إطلاق النار

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية بعد وقف إطلاق النار بغزة دون انتظاراتفاق سلام نهائي؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، أكد قيادي في حركة حماس لـ"رويترز"، أن الحركة تلقت مقترح باريس الخاص بالهدنة، لكنها لم ترد بعد على أي من الأطراف، مؤكدًا أن المقترح ما زال قيد الدراسة.

وأوضح المسؤول في حركة حماس أنه  لا نستطيع القول إن المرحلة الحالية من التفاوض لم تحقق شيئا.

 

 

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القاهرة الإخبارية دولة فلسطينية وقف إطلاق النار اتفاق سلام نهائي

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