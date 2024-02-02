الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": نصف الأمريكيين البالغين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد فى حربها على غزة

أهالي غزة
أهالي غزة

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن استطلاعًا لأسوشيتد برس، كشف أن نصف الأمريكيين البالغين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها على قطاع غزة.

شهداء غزة 

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27131 شهيدًا، و66287 مصابًا، منذ 7 أكتوبر.

مجازر الاحتلال الصهيوني 

وذكرت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و148 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الصحة الفلسطينية استطلاع أسوشيتد برس قناة القاهرة الإخبارية

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