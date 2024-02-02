الصليب الأحمر: لا مكان آمنًا فى غزة.. والطواقم الطبية تتعرض لإطلاق النار

أكد هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أنه لا يوجد مكان آمن في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية العاملة داخل القطاع تتعرض لإطلاق النار.

وأضاف مهنا، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يشهد انتشارا للأمراض الفتاكة، ومئات الآلاف من المرضى في القطاع بحاجة إلى رعاية صحية بشكل دوري.

وأوضح أنه لا يمكن أداء مهام إنسانية في القطاع دون توفير وصول آمن لسيارات الإسعاف، مؤكدًا أن التدابير الأمنية لإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة لا تتوافر.