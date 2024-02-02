الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمزي عودة: الدول الأوروبية وأمريكا يرفضان فكرة اقتطاع أراضي من غزة

الدكتور رمزي عودة
الدكتور رمزي عودة

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنّ إسرئيل تتحدث عن إعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، إضافة إلى قولهم بأن الحرب سوف تستمر 10 سنوات أخرى، مشيرًا إلى أن الأمر إن كان كذلك فيمكن أن نفهم أن تكون هذه المنطقة العازلة مؤقتة لأننا نتحدث عن فترة طويلة ولكن إسرائيل تريد طمأنة الولايات المتحدة.

وأضاف عودة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ترفض فكرة اقتطاع أراضي من قطاع غزة تحت الحجج الأمنية أو وجود منطقة آمنة أو أمنية كما يقول الطرف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين عادة يستخدمون سياسة وقحة وغريبة وهي سياسة الأمر الوقع بفرض معطيات على الأرض ومن ثم صدم العالم بهذه المعطيات بما فيها الولايات المتحدة.

وأوضح، أنه بالرغم من الرفض الأمريكي، فإن إسرائيل دمرت آلاف المباني المحيطة بالحدود بين القطاع وبين ما يسمى بدولة إسرائيل، حيث تم تدمير الأراضي الزراعية المتواجدة هناك وتخريبها وبالتالي من الصعب على المواطنين الفلسطينيين اللذين كانوا يستخدمون هذه الأراضي للزراعة أو للسكن أن يعودوا إليها لأنها أصبحت أطلال، مؤكدًا أنهم فرضوا تغييرات جغرافية وديموغرافية تسهل الأهداف السياسية التي يسعون إليها رغم الرفض الأمريكي.

القاهرة الإخبارية فلسطين احتلال قطاع غزة قطاع غزة اقتطاع المنطقة العازلة

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