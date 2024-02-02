الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: هناك ثمن سيدفعه بايدن بسبب تعنت نتنياهو

جو بايدن
جو بايدن

قال الدكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إن هناك ثمنًا سيدفعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبسبب إدارته للمعركة في قطاع غزة.

وأضاف التقي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي يجد صعوبة كبيرة جدًا في إنتاج سياسة أمريكية تعبر عن المصالح الحقيقة للولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة أنه أصبح مضطرًا إلى أن يعاقب حتى الإسرائيليين المتطرفين الموجودين في الضفة الغربية.

وتابع: "هذا الأمر الذي لم يكن متوقعًا، لكنه يقوم به فقط من أجل تخفيف الضغوط عليه ليس من العرب أو اليسار وإنما من كتلة رئيسية من الشباب الذين أصبحت في ثقافتهم قضية العدالة والمساواة ومنع الاضطهاد".

وأكد أن هناك مشكلة كبيرة يواجهها الناخب العربي أو المناصر للقضية العربية هي أن المرشح البديل ليس أفضل من بايدن، وعلى العكس،فإن ترامب يراهن على تقديم تنازلات أكبر لإسرائيل ولنتنياهو، مشيرًا إلى أن علاقته بنتنياهو هي العلاقة الأساسية التي سمحت بنقل السفارة إلى القدس والقول بأن الجولان أرض إسرائيلية.

القاهرة الإخبارية بايدن تعنت قطاع غزة نتنياهو

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