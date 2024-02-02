مندوبة واشنطن: نعمل مع الشركاء الإقليميين لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة

قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إننا نعمل مع العديد من الشركاء الإقليميين بشأن اقتراح جديد لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي لها نقلته قناة “القاهرة الإخبارية"، أنه إذا تمت الموافقة على الاقتراح الجديد للهدنة فسوف نتمكن من الوصول إلى وقف مستدام للأعمال العدائية، مشيرةً إلى أنه يجب على المنظمة الأممية أن تتمكن من إيصال المساعدات إلى غزة وتوسيع نطاقها.

وأشارت إلى أنه يجب إجراء تحقيق موسع بشأن اتهامات مشاركة عناصر من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في أحداث 7 أكتوبر.