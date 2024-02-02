الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أونروا: قرار تعليق بعض الدول تمويلها يمثل فجوة تمويلية

أونروا
أونروا

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قرار تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة يمثل فجوة تمويلية بأكثر من 400 مليون دلار؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت وكالة الـ"أونروا"، أن نحو 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن الوالدين في قطاع غزة.

انتهاك لحرمة مباني الأمم المتحدة

وقبل قليل، أكد خبراء أمميون أن إسرائيل استهدفت منشآت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم من قرار 18 دولة بشأن تعليق تمويل "أونروا"، مؤكدين أنه لا يجب معاقبة الوكالة بكاملها حتى لو ثبت تورط موظفين بتحقيق محايد.

القاهرة الإخبارية أونروا قطاع غزة تمويل

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