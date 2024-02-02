مسئول أمريكى: العد العكسى للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ

أكد مسئول أمريكي أن العد العكسي للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ وساعة الصفر قريبة جدًا؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بولاية ديلاوير، جثامين الجنود الذين قتلوا في هجوم على قاعدة أمريكية بالأردن.

وفي سياق آخر، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها رد متدرج على غارة الطائرات بدون طيار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن الرد الأمريكي قد يتضمن إجراءات متعددة وليس إجراء واحدًا.