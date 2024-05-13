الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تواصل التصدى للمتلاعبين فى أسعار الخبز

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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الآن أسعار الخبز السياحي الجديدة بعد انخفاض سعر طن الدقيق

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"بلغ عن المخالف".. حملات شرسة لـ"مباحث التموين" لمتابعة التزام المخابز بالتسعيرة

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 25 طن دقيق أبيض، وبلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية المخابز التلاعب أسعار الخبز أسعار الخبز الحر

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