السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجلي خطر ضبطوا بـ10 كيلو "حشيش" في الشروق

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الشروق وبدر حبس مسجلى خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لحيازتهم 10 كيلو من مخدر الحشيش، بقصد ترويجهما بمدينة الشروق. 

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القبض على مسجلي خطر بـ 10 كيلوجرامات حشيش في الشروق

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، في ضبط مسجلي خطر بحوزتهما 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش أثناء استقلالهما سيارتين ملاكي في مدينة الشروق.

واعترف المتهمين بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بها.

يأتي ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي الاتجار بالمواد المخدرة.

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القبض على مسجلي خطر بـ 10 كيلوجرامات حشيش في الشروق

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