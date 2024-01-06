السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مقتل مالك كوفي شوب على يد جزار فى بورسعيد

حبس
حبس

واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد وبالتحديد بمنطقة شرق عندما لعب الشيطان دوره بين صاحب محل جزارة " المتهم " وآخر صاحب كافى شوب تربطهما علاقة جيرة وانتهت بمقتل الثانى بفرد خرطوش أودى بحياته.

txt

الإعدام لـ 4 والمشدد 15 عاما لآخر بتهمة قتل شخص فى سوهاج

لم يكن المتهم فى مخيلته بأن تصل الأمور بينهم لهذا الأمر، لكنه  اعتقد بأنه  فى حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن أبنائه وبالأخص وأن المجنى عليه اصطحب مجموعة من الشباب وتعدوا على المتهم وأبناءه داخل محلهم  الخاص بسبب إنزال ونزع اللافتتين الخاصين بمحله ودفع المنضدادت والكراسى وإلقائها وقيام أحد المرافقين للمجنى عليه بالتعدى علي المتهم بضربه بالقدم فى بطنه وسقوطه أرضا مما دفعه لجلب سلاحه النارى "بندقية خرطوش" وتذخيرها وإطلاق عدة أعيرة نارية وهو على عتبه حانوته فى محاولة يائسة لإرهابهم ومنعهم من الدلوف لمحله والتعدى على انجاله حتى أستقرت أحداهما بفخد المجنى عليه  فتوفى على إثرها.
وقرر شهود الإثبات  بالتحقيقات أمام النيابة العامة  بأن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية من بندقيته الخرطوش فى أمكان متفرقه فى مواجهه السقف تارة وفى الأرض تارة أخرى لإرهاب المتواجدين وتفريقهم على أثر مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه حال وقوف المتهم على عتبه محله  حتى أستقرت أحداها بفخد المجنى عليه الأيمن محدثا إصابته على مقربه منه لا تتجاوز المترين.

وأقر المتهم فى أقواله بكونه أدى الخدمة العسكرية  وكان مرشحا كضابط أحتياط لكونه كان مميز فى النيشان وأنه معتاد الصيد ولأجل ذلك مرخص بنادق الصيد الخاصة به وإن هذا وإكان يدل على قدرته على النيشان وإصابة أى هدف مؤكد بأن لن تكن نيته إزهاق روح المجنى عليه لكان اصابه فى مقتل من أول طلقة.

وأن نيته فى  إطلاق الأعيرة النارية هو إرهاب وتفرقة العصبة المتجمعة حوله دفاعا عن نفسه وماله، حانوته، وأولاده الذى قام بحمايتهم بمنعهم من الخروج حال تجمهر المجنى عليه وأخرين ومحاولتهم إقتحام حانوته عقب تعدى المجنى عليه بالسباب وتوعده بإلحاق الأذى به وبأولاده بصريح اللفظ " ححرق قلبك عليه بالإرشارة لنجله داخل حانوته".

وقضت محكمة جنايات بورسعيد  فى قضية النيابة العامة رقم 2381 جنايات الشرق والمقيدة برقم 736 جنايات كلى بورسعيد بمعاقبه المتهم " مجدى التميمى عبده على "  بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وبإحاله الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها وألزمت المتهم المصاريف الجنائية  بتهمة قتل المجنى عليه "  أحمد رجب عبد الرحمن"، وشهرته مروان بأن قام على إثر مشادة كلامية بينهما غيره تجاه المتوفى ظنًا منه أنه حط من قدره أمام الحضور بجلب سلاحه النارى المرخص وذخره بعددًا من الطلقات مصوبًا إياه تجاه المتوفى مطلقًا عده أعيره نارية أستقر أخرها بفخده الأيمن فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى أودت بحياته.

محكمة جنايات شهود الإثبات بورسعيد خرطوش دفاع شرعي مشاجرة

مواد متعلقة

الإعدام لـ 4 والمشدد 15 عاما لآخر بتهمة قتل شخص فى سوهاج

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

تعميق التصنيع المحلى لتعزيز الاكتفاء الذاتى ومواجهة التضخم

أول تعليق من محمد رمضان على تقبيل إحدى المعجبات له: “مقدرش أمنعها”

إحالة الفنان هانى شاكر للمحاكمة لاتهامه بإزعاج النائب أحمد دياب

4 سفراء يتحدثون لـ«الدستور»: أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة