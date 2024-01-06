تفاصيل مقتل مالك كوفي شوب على يد جزار فى بورسعيد

واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد وبالتحديد بمنطقة شرق عندما لعب الشيطان دوره بين صاحب محل جزارة " المتهم " وآخر صاحب كافى شوب تربطهما علاقة جيرة وانتهت بمقتل الثانى بفرد خرطوش أودى بحياته.

لم يكن المتهم فى مخيلته بأن تصل الأمور بينهم لهذا الأمر، لكنه اعتقد بأنه فى حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن أبنائه وبالأخص وأن المجنى عليه اصطحب مجموعة من الشباب وتعدوا على المتهم وأبناءه داخل محلهم الخاص بسبب إنزال ونزع اللافتتين الخاصين بمحله ودفع المنضدادت والكراسى وإلقائها وقيام أحد المرافقين للمجنى عليه بالتعدى علي المتهم بضربه بالقدم فى بطنه وسقوطه أرضا مما دفعه لجلب سلاحه النارى "بندقية خرطوش" وتذخيرها وإطلاق عدة أعيرة نارية وهو على عتبه حانوته فى محاولة يائسة لإرهابهم ومنعهم من الدلوف لمحله والتعدى على انجاله حتى أستقرت أحداهما بفخد المجنى عليه فتوفى على إثرها.

وقرر شهود الإثبات بالتحقيقات أمام النيابة العامة بأن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية من بندقيته الخرطوش فى أمكان متفرقه فى مواجهه السقف تارة وفى الأرض تارة أخرى لإرهاب المتواجدين وتفريقهم على أثر مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه حال وقوف المتهم على عتبه محله حتى أستقرت أحداها بفخد المجنى عليه الأيمن محدثا إصابته على مقربه منه لا تتجاوز المترين.

وأقر المتهم فى أقواله بكونه أدى الخدمة العسكرية وكان مرشحا كضابط أحتياط لكونه كان مميز فى النيشان وأنه معتاد الصيد ولأجل ذلك مرخص بنادق الصيد الخاصة به وإن هذا وإكان يدل على قدرته على النيشان وإصابة أى هدف مؤكد بأن لن تكن نيته إزهاق روح المجنى عليه لكان اصابه فى مقتل من أول طلقة.

وأن نيته فى إطلاق الأعيرة النارية هو إرهاب وتفرقة العصبة المتجمعة حوله دفاعا عن نفسه وماله، حانوته، وأولاده الذى قام بحمايتهم بمنعهم من الخروج حال تجمهر المجنى عليه وأخرين ومحاولتهم إقتحام حانوته عقب تعدى المجنى عليه بالسباب وتوعده بإلحاق الأذى به وبأولاده بصريح اللفظ " ححرق قلبك عليه بالإرشارة لنجله داخل حانوته".

وقضت محكمة جنايات بورسعيد فى قضية النيابة العامة رقم 2381 جنايات الشرق والمقيدة برقم 736 جنايات كلى بورسعيد بمعاقبه المتهم " مجدى التميمى عبده على " بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وبإحاله الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها وألزمت المتهم المصاريف الجنائية بتهمة قتل المجنى عليه " أحمد رجب عبد الرحمن"، وشهرته مروان بأن قام على إثر مشادة كلامية بينهما غيره تجاه المتوفى ظنًا منه أنه حط من قدره أمام الحضور بجلب سلاحه النارى المرخص وذخره بعددًا من الطلقات مصوبًا إياه تجاه المتوفى مطلقًا عده أعيره نارية أستقر أخرها بفخده الأيمن فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى أودت بحياته.