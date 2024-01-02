الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خنقه بسلك دبرياج.. تجديد حبس قاتل عجوز عين شمس

حبس
حبس

بدون أدنى رحمة أنهي ميكانيكي حياة عجوز في منطقة عين شمس، بعد ان استدرجه ونفذ جريمته وخنقه حتى الموت مستخدنما سلك دبرياج لسرقة سيارته، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس باستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم باصطحابه المجني عليه لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدى عليه وخنقه بسير دبرياج وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع.

وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.

ميكانيكي منطقة عين شمس محكمة عين شمس جثمان المجنى عليه حبس قاتل عجوز عين شمس

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلا من اليمن

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

طالبوا بإعدامي.. تعليق كامل الوزير على "سقوط كَمَر" بمحور كامل عامر

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟