خنقه بسلك دبرياج.. تجديد حبس قاتل عجوز عين شمس

بدون أدنى رحمة أنهي ميكانيكي حياة عجوز في منطقة عين شمس، بعد ان استدرجه ونفذ جريمته وخنقه حتى الموت مستخدنما سلك دبرياج لسرقة سيارته، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس باستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم باصطحابه المجني عليه لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدى عليه وخنقه بسير دبرياج وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع.

وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.