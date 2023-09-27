الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لمتهمين والسجن المشدد لسيدتين في قتل عجوز الإسكندرية

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى، بمعاقبة كل من كل "ك.س.ح" و"ك.م.ع" بالإعدام شنقا، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة " ن.ع.ع" بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة المتهمة " ن.ا.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامهم في قتل المجني عليها " إ.ع.ع" وسرقتها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبد الحليم.

بلاغ بالعثور على جثة عجوز

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز، بالعثور على جثة المجنى عليها " إ.ع.ع" عجوز، وبها إصابات بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، إلى قيام كل من " ك.س.ح" عاطل و" ك.م.ع" عاطل و" ن.ع.ع" ربة منزل و" ن.أ.ع" ربة منزل، حيث اتفق المتهمين على سرقة المجنى عليها " إ.ع.ع"، حيث اختلست المتهمة الثالثة مفتاح شقة المجنى عليها جدتها، من حقيبة والدتها وسلمته للمتهم الأول المفتاح، الذى اصطنع منه نسخة وسلمها للمتهم الثانى وتوجها المتهمان الأول والثانى إلى الشقة محل الواقعة، ودلفا إلى داخل الشقة عن طريق المفتاح المصطنع، وبجوزتهم أدوات معدة سلفا وهى مفك ولاصق بلاستيكى قاصدا غرفة نومها للاستيلاء على أموالها وحلقها الذهبى، وما أن شعرت المجنى عليها بالمتهم الثانى حتى أطبق يده على فمها كاتما أنفاسها حتى فارقت الحياة حال تواجد المتهم الأول لمراقبة محل الواقعة، وسرقا مبلغ مالى وهاتفها المحمول وحلقها الذهبى، وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهمين، وتبين أن المتهمة الثالثة كانت تتردد على المجنى عليها جدتها رفقة المتهم الأول الذى تربطها به علاقة عاطفية، واشتركت معها المتهمة الرابعة فى التخطيط لارتكاب الواقعة.

ضبط المتهمين بقتل عجوز الإسكندرية

وتمكن فريق من ضباط المباحث من ضبط المتهمين وأقروا بارتكاب الواقعة ودلوا على الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين في جلستها المنعقدة.

الإعدام بالاسكندرية قتل عجوز محكمة جنايات الإسكندرية قسم شرطة كرموز أمن الأسكندرية

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