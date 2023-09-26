الإعدام والحبس مع الشغل للمتهمين بخطف شخص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني بمعاقبة كل من أ.م.ع، وأ.ش.م، بالاعدام شنقًا، وذلك بعد اتهام الاول بشأن جريمة القتل واحرزهما سلاح أبيض وأدوات، وكذلك عن جريمة السرقة بالنسبة للمتهم الأول، وبمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمتي الخطف والاحتجاز ، وثانيا معاقبة المتهم الثالث "م.م.ع" بالحبس مع الشغل لمدة عامين عما أسند إليه من اتهام والزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاحين الأبيض المضبوطين وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة، بعد اتهامهم بقتل المجني عليه "أ.و.س"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفي الحميلي وسكرتير المحكمة محمود مصطفي.

بلاغ بالعثور علي جثة شخص مقيدة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3079 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد العثور علي جثة المجني عليه، وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة بدائرة القسم.

التحريات المتهمين طلبا من المجني عليه حضوره للمنزل

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه عقب ورود بلاغ بالعثور علي جثمان المجني عليه " أ.و.س" مقيدا داخل حقيبة ، حيث توصلت تحريات البحث الجنائي أنه علي اثر ضيق وغل امتلأ به صدر المتهم الأول "أ.م.ع" عاطل، تجاه المجني عليه وعقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحه وافضي بمضمون ما اختلجت به نفسه الي المتهم الثاني" ا.ش.م" عامل بمحل قطع غيار، ونفاذا لما ساقة إليه تفكيره الشيطاني، وما اعتصر عقله هاتف المجني المجني عليه "ا.و.س" مؤهما إياه أنه امرأة طالبا منه الحضور لمنزله، فاستدرجه وحال حضوره وصعوده وخرج عليه المتهمان الأول والثاني، وقيدا وثاق المجني عليه الأول بجنزير حديدي ثم أخرجا سلاحين أبيض سكين أعداها مسبقا، حيث اتعدوا عليه بعدد 4 طعنات في الصدر أودت بحياته، ثم استولي المتهم الأول علي سيارة المجني عليه وحقيبة يده وما تحوي من مفتاح وهاتف محمول وبطاقات بنكية، واقرا المتهمان الاول والثاني لارتكابهم الواقعة بقتل المجني عليه الاول واحتجازه والتعدي عليه عن طريق التحايل والإكراه.

وأقر المتهم الثالث "م.م.ع" في التحقيقات بالاشتراك في إخفاء جثمان المجني عليه الاول ،بأن وضع لاصق علي جثته داخل حقيبة وغسل مكان الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكمها علي المتهمين في جلستها المنعقدة.