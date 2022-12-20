الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب فى الإسكندرية

اعدام
اعدام

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء متهمتين بالإعدام شنقًا لاتهامهما بقتل شاب والحبس للمتهم "ع.ج.ال" عامين لعلمه بوقوع الجريمة وشارك المتهمتان فى إخفاء الجثة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور خيرى أحمد الكباش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عمرو محمد القونى، والمستشار محمد منير طاهر وسكرتارية المحكمة ناصر عبدالمنعم وأحمد صبرى.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 21410 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية، تبين أنها جثة المجنى عليه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، عن قيام كل من المتهمة "أ.ر.ا" 49 سنة ربة منزل ونجلتها  و"ا.ح.ع" 20 سنة ربة منزل عقدت النية والعزم على قتل المجنى عليه "ا.ح.ا" بعد استدراجه إلى مسكنهما، وقدمتا له مشروبًا دستا به أقراصًا، وفاضت روحه إلى بارئها.

وقامتا بلفه داخل قطعة قماش، وهاتفت المتهمة الثانية المتهم الثالث "ع.ج.ال" فحضر ليحمل جثة المجنى عليه معهما، لإلقائها بالطريق الصحراوى على جانب الطريق، وتبين من التحقيقات أن المتهمتين الأولى والثانية كانتا على معرفة بالمجنى عليه، وكان يتردد عليهما وطلب الزواج من المتهمة الثانية ورفضت ذلك.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر، وبعرضهم على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية العثور علي جثة مجهولة الطريق الصحراوي أمن الأسكندرية تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بالإعدام شنقا بالطريق الصحراوى

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