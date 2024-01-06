الإعدام لـ 4 والمشدد 15 عاما لآخر بتهمة قتل شخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم السبت، وبإجماع الآراء، بإعدام المتهم " س.ع.ا" سائق توك توك و"م.ه.ع" و"ا.م.ر" و"ض. س. ت" شنقا، كما قضت بمعاقبة المتهم "م.ع" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بقتل بخطف وقتل المجنى عليه "ا.ع.ا"19 سنة حاصل على دبلوم بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من "ا.ح" مزارع بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاة وسط الزراعات وبها عدة إصابات متفرقة بالجسد ومخنوقا بشال بعد التعدى عليه بآلات حديدية وكتر وأسلحة بيضاء.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهمون بخطفه أثناء عودته من بلدته إلى محل إقامته، باستدراجه من نجع حمد إلى مركز طهطا ثم إلى المناطق الزراعية المهجورة، حيث قام الأول بالإمساك به من الخلف وقام الثانى بالتعدى عليه بكتر، كما قام بقية المتهمين بالتعدى عليه بآلات حديدية واستولوا على متعلقاته ثم خنقه حتى تأكدوا من وفاته.

ثم ألقوا بالجثة وسط زراعات الذرة بعد أن حاول مقاومتهم والهروب، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.