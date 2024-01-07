الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بـ النصب على الموسيقار حلمى بكر فى 2 مليون جنيه

الفنان حلمي بكر
الفنان حلمي بكر

تنظر محكمة جنح العجوزة في الجيزة، غدًا الإثنين، أولى جلسات محاكمة وكيل أعمال الفنان حلمي بكر، بتهمة النصب على الموسيقار في مبلغ 2.2 مليون جنيه.

 

وتبين من الإحالة قيام المتهم «نور.أ.م»، بالقضية رقم 23030 لسنة 2023 المقيدة بالأوراق جنحة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، فإنه توصل لاستيلائه على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

 

ودلت التحقيقات، على أن المتهم نصب على الموسيقار حلمي بكر، بعد أن استغل مرضه، وأوهمه بأن أحضر له شخصًا وادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف لاحقًا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله.

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